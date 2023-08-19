Ярко-красный гриб обнаружили в заповеднике под Петербургом

Находка оказалась неядовитой. Однако для пищи гриб все же непригоден.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике Ленинградской области обнаружили редкий гриб Гиднеллум Пека, который также называют «кровавым зубом». Информацией об этом поделились в пресс-службе заповедника.

Необычный гриб был найден между хвойными деревьями, вокруг него разросся мох. Шляпка украшена красными капельками, которые привлекают внимание в первую очередь. «Кровавый зуб» — не ядовитый, однако не пригоден для пищи из-за горького вкуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог Глазков рассказал петербуржцам, как правильно собраться за грибами. Грибной сезон подступает к лесам Петербурга, но не все знают, что для «тихой охоты» необходимо правильно одеваться. Глазков посоветовал надеть даже яркую жилетку рабочих. Даже ведро лучше приобрести такого цвета, чтобы оно выделялось на фоне леса.