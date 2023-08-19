В Петроградском районе провели семейный фестиваль

Основная цель – информирование об активном долголетии. Об этом сообщили в Смольном.

В Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова Петроградского района Петербурга прошел семейный фестиваль. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В ходе мероприятия гости участвовали в мастер-классах по сапбордингу и выполняли нормативы ГТО. Также для посетителей выступили яхтсмены олимпийской школы резерва. Кроме того, взрослые и дети могли обучить скандинавской ходьбе. Основной целью фестиваля было информирование населения об активном долголетии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что один из этапов Всемирного фестиваля молодежи пройдет в Петербурге. С 1 по 17 марта 2024 года в России состоится международный фестиваль молодежи, в котором примут участие больше 20 тысяч человек из 180 стран мира.