Петербуржцы собирают мозаичный ковер из 12 тысяч деталей

Проект приурочен к юбилею Российского этнографического музея. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

Мозаичный ковер из 12 тысяч деталей общими усилиями собрали 300 жителей Петербурга. Работа была выполнена в рамках проекта, посвященного 100-летнему юбилею открытия экспозиций Российского этнографического музея. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Центрального района города на Неве.

Участники акции создали мозаику, представляющую домотканый ковер, «сплетенный» из различных орнаментов народов России. Арт-объект будет передан Российскому этнографическому музею в рамках торжественной церемонии 5 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится самый большой в мире Музей электротранспорта. Инвестиционный проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) еще в 2022 году.