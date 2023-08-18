В Петербурге появится самый большой в мире Музей электротранспорта

Музей с экспозиционной частью, образовательным центром, детской трамвайной дорогой, мультимедийными тренажерами, концертным залом-трансформером и учебный лекторием появится в Санкт-Петербурге.

Инвестиционный проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) еще в 2022 году. Создаваться музей будет на базе экспозиционно-выставочного комплекса «Горэлектротранса». Планируется, что комплекс зданий вместе с экспозиционной частью введут в эксплуатацию через 2,5 года.

Кроме того, по информации пресс-службы городской администрации, Музей электротранспорта станет крупнейшим в мире. Одной из его задач станет профориентация и популяризация транспортных профессий, а также патриотическое воспитание и работа с молодежью.

Ранее в Кронштадте в День Военно-морского флота открыли Музей военно-морской славы.