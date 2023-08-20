На Ленинском мужчина начал стрелять по работникам дорожной службы

На Ленинском мужчина начал стрелять по работникам дорожной службы
Фото: Baltphoto

Пострадавшему оказали медпомощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 19 августа, в полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение, что на Ленинском проспекте неизвестный мужчина начал стрелять из пневматического пистолета в сторону сотрудников дорожной службы. На место происшествия выехал наряд сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, по горячим следам правоохранители задержали подозреваемого, им оказался безработный петербуржец 1976 года рождения. Установлено, что мужчина из хулиганских побуждений стрелял из аэрозольного пистолета «Добрыня» в водителя погрузчика 1988 года рождения. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга объявили план «Перехват» после выстрелов в свадебном кортеже.

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