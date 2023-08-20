В Шушарах открыли детсад и школу на 350 мест

Объект возвели за счет инвесторов. Его передадут городу безвозмездно.

Новый учебный год в Шушарах начнется с новым детским садом и школой. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объединенного социального объекта. Учреждение расположено на Окуловской улице.

Известно, что в школе разместили и восемь классов на 200 мест, а в детском саду — восемь групп для детей ясельного и дошкольного возрастов на 150 мест. Кроме того, находятся два бассейна. Учебное учреждение было построено на средства инвесторов и будет передано городу на безвозмездной основе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетным петербуржцам помогут собрать детей в школу. Материальная помощь предоставляется семьям с тремя и более детьми младше 18 лет. Получить компенсацию может один из родителей или другой законный представитель ребенка (усыновитель, опекун, попечитель).