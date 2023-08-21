Археологи нашли захоронения «вампиров» в Польше

Польские археологи нашли несколько могил «вампиров», которые датируются XVII веком.

Во время раскопок возле польской деревни Пень ученые обнаружили захоронения ребенка возрастом не больше семи лет, а рядом с ним женщину. Оба скелета были погребены по особенному, что дало археологам строить догадки о «вампирской» природе умерших.

Так, ребенок был похоронен лицом вниз, а к его ноге прикрепили навесной замок. Голова женщины «вампира» при этом была «огорожена» серпом. Аналитики из Atlas Obscura предположили, что могилы были вырыты в XVII веке, а умерших похоронили так, чтобы отпугнуть зло, которое, как считалось, принесли с собой эпидемии холеры и других бедствий.

Напомним, ранее ученые выяснили, что прототип графа Дракулы из романа писателя Брэма Стокера плакал кровавыми слезами из-за генетической болезни.