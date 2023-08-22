Директор Лады Дэнс рассказал об ухудшении самочувствия артистки после выхода на сцену

Советская и российская певица Лада Дэнс вышла на сцену впервые после ДТП, однако выступление стало причиной ухудшения самочувствия артистки.

По словам концертного директора исполнительницы Сергея Пудовкина, выступление в Нижнем Новгороде в честь Дня города состоялось, однако от начала и до конца Дэнс оставалась под наблюдением медперсонала. Он также отметил, что на сцену его подопечная вышла благодаря обезболивающим препаратам. Однако после концерта состояние певицы начало ухудшаться.

Осложнение стало настолько серьезным, что представителю знаменитости пришлось перенести телевизионную съемку, которая планировалась в августе. На данный момент звезда не выходит из дома и находится под постоянным наблюдением врачей. В полном объеме следующие концерты Лады Дэнс состоятся только во второй половине осени, пишет ТАСС.

Напомним, в начале августа артистка попала в аварию, когда ехала выступать на мероприятии. Знаменитость получила черепно-мозговую травму и была вынуждена отменить часть встреч и концертов.