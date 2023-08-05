Российская певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в результате ДТП

Советская и российская певица Лада Волкова, известная как Лада Дэнс, попала в аварию в подмосковном Подольске.

Вечером, 5 августа исполнительница хита «Девочка ночь» ехала выступать на мероприятие, связанное с юбилеем одного известного человека, однако по дороге машина такси, в которой находилась певица, попала в ДТП. Сама знаменитость получила черепно-мозговую травму, рассказал директор артистки Сергей Пудовкин в интервью «Абзацу».

Водитель легкового автомобиля столкнулся с двумя другими легковушками. В результате пострадали четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медпомощь. Пудовкин также уточнил, что на данный момент состояние Лады Дэнс не позволяет ей разговаривать.

Напомним, ранее на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Мирошниченко.