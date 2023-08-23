Концерт в Сочи закончился травмой для Ирины Дубцовой

Концерт в Сочи закончился травмой для Ирины Дубцовой
Фото: pxhere

К повреждению привели высокие каблуки. Инцидент произошел под конец выступления.

Российская певица Ирина Дубцова рассказала поклонникам у себя в социальных сетях, что «сбылся самый страшный ее кошмар». Артистка упала и травмировалась во время выступления в Сочи.

Артистка запнулась из-за высоких каблуков и неровной поверхности сцены. Дубцовой пришлось обкладывать ногу льдом. Она отметила, что рада, что инцидент произошел не в начале концерта. Последние две песни пришлось исполнить прихрамывая. Над ней смеялась ее команда, пока ей было больно, отмечает звезда. Напомним, Дубцова прославилась после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Лолита лишилась голоса из-за болезни. В своем Telegram-канале исполнительница хита «На Титанике» рассказала поклонникам, что заболела бронхитам из-за вируса.

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