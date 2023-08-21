Певица Лолита лишилась голоса из-за болезни

Советская и российская эстрадная певица Лолита пожаловалась на бронхит, из-за которого не может разговаривать.

В своем Telegram-канале исполнительница хита «На Титанике» рассказала поклонникам, что заболела бронхитам из-за вируса. Звезда сообщила, что переносит недуг без температуры и даже старается работать, однако лишилась голоса. Лолита отметила, что будет стараться молчать и меньше курить. При этом певица не уточнила, о каком «проклятущем вирусе» идет речь.

«На работу вливание помогло, а разговаривать невозможно», — пожаловалась знаменитость.

При этом артистка сообщила, что продолжит заниматься активной деятельностью, но будет ограничивать себя, а также пожелала фанатам хорошего дня.

Напомним, ранее телеведущая Ксения Бородина в интервью журналистке Надежде Стрелец призналась, что больше всего на свете боится одиночества.