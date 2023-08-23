Студенты из Тамбова создали систему подавления БПЛА

Студенты из Тамбова создали систему подавления БПЛА
Фото: pxhere

Над разработкой работали восемь студентов. Они проявили интерес к проекту.

Студенты Тамбовского государственного технического университета создали технологию на базе искусственного интеллекта, которая может подавлять систему БПЛА. Разработка может создавать узконаправленный барьер без закрытия радиопространства.

Как сообщает «PRO город будущего», специалисты работали над задумкой в течение года. Первые тесты проводились на малых беспилотниках и дали положительный результат. Доцент кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ТГТУ Олег Белоусов в беседе с ТАСС пояснил, что над разработкой работали лишь восемь студентов, которых проект заинтересовал. Он отметил, что система работает лучше аналогов из-за использования ИИ и из-за узкого луча направленности на БПЛА.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мэр Москвы Собянин сообщил о новых сбитых беспилотниках в Подмосковье.

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Студенты из Тамбова создали систему подавления БПЛА
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