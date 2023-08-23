Режим «Ковер»: как быть, если отменили или задержали рейс

Пассажиры имеют право на компенсацию. Также при длительных задержках должны предоставить еду.

В понедельник, 21 августа, в трех столичных аэропортах были отменены или задержаны 86 рейсов. Над воздушными портами Москвы было закрыто небо и объявлен режим «Ковер». Многие потеряли время и деньги, кто-то не успел на стыковочные рейсы. Рассказываем, как быть в таких ситуациях.

Как сообщает телеканал «360», прежде всего, пассажиры имеют право на получение денежной компенсации. Если рейс был по России, то размер и меры компенсации будут зависеть от Воздушного кодекса РФ. Перелеты по Евросоюзу же регулируются Регламентом ЕС № 261/2004. Его действие распространяется на внутренние рейсы по ЕС, а также рейсы, вылетающие или прилетающие в ЕС. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что при задержках от двух часов пассажирам должны предоставить бесплатные напитки, а после четырех – бесплатное питание.