Жена умершего петербуржца через суд взыскала деньги на его похороны с его любовницы

Жена умершего петербуржца через суд взыскала деньги на его похороны с его любовницы
Фото: Baltphoto /Ольга Андросова

Мужчина не общался с женой 17 лет. Однако закон встал на ее сторону.

Районный суд Петербурга взыскал с любовницы умершего горожанина почти 300 тысяч рублей в пользу его законной жены. Он оставил деньги сожительнице на свои похороны. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мужчина умер еще в 2020 году. Последние 17 лет он жил с женщиной, которая не являлась его женой. При этом у него была законная супруга, с которой он не поддерживал связь. С любовницей покойный договорился, что она похоронит его на деньги, которые они совместно отложили на пенсионный вклад. Сумма составила 296 400 рублей. Законная жена через суд потребовала средства, потраченные на похороны, в качестве суммы неосновательного обогащения. Мужчина перед смертью не составил завещание и свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его супруге. Суд ее требование удовлетворил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга назначил наказание хирургу после смерти онкобольного пациента.

новости СПб семья суд


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жена умершего петербуржца через суд взыскала деньги на его похороны с его ...
На Плуковских высотах появился один из самых больших в России геоглиф
Специалисты отреставрировали пять скульптур Строгановского дворца
В Ленобласти нашли пятерых заблудившихся в лесах за день
Режим «Ковер»: как быть, если отменили или задержали рейс
Почти 400 пар запланировали свадьбу на 23 августа в Петербурге
Петербургская пенсионерка не смогла выбраться из ванны и заживо сварилась
Петербургские семьи с детьми-инвалидами получили более 2 млрд рублей на ...