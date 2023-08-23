Жена умершего петербуржца через суд взыскала деньги на его похороны с его любовницы

Мужчина не общался с женой 17 лет. Однако закон встал на ее сторону.

Районный суд Петербурга взыскал с любовницы умершего горожанина почти 300 тысяч рублей в пользу его законной жены. Он оставил деньги сожительнице на свои похороны. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мужчина умер еще в 2020 году. Последние 17 лет он жил с женщиной, которая не являлась его женой. При этом у него была законная супруга, с которой он не поддерживал связь. С любовницей покойный договорился, что она похоронит его на деньги, которые они совместно отложили на пенсионный вклад. Сумма составила 296 400 рублей. Законная жена через суд потребовала средства, потраченные на похороны, в качестве суммы неосновательного обогащения. Мужчина перед смертью не составил завещание и свидетельство о праве на наследство по закону было выдано его супруге. Суд ее требование удовлетворил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга назначил наказание хирургу после смерти онкобольного пациента.