Что известно о крушении самолета в Тверской области

Росавиация подтвердила, что на борту находился Пригожин. С ним также были его приближенные.

Росавиация опубликовала имена пассажиров, находившихся по спискам на борту разбившегося бизнес-джета Embraer в Тверской области. Среди них числятся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Об этом заявили в Росавиации.

По данным ТАСС, на самолете находились также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев и три члена экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

Также по информации РИА новостей, один из фрагментов самолета нашли на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах от места авиакатастрофы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проезд к Куженкино также перекрыт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. По предварительной информации, на борту находились десять человек, все они погибли.