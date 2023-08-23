Крушение самолета под Тверью: что известно

В Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. По предварительной информации, на борту находились десять человек, все они погибли. Среди них мог быть Евгений Пригожин. Об этом журналистам сообщили в Росавиации.

По данным ТАСС, на борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, об этом сообщает МЧС. Самолет направлялся в Петербург из московского аэропорта Шереметьево. Росавиация уже начала расследование произошедшего, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Также лично контролирует процесс губернатор Тверской области Игорь Руденя.

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