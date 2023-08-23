Крушение самолета под Тверью: что известно

Крушение самолета под Тверью: что известно
Фото: pxhere

В Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. По предварительной информации, на борту находились десять человек, все они погибли. Среди них мог быть Евгений Пригожин. Об этом журналистам сообщили в Росавиации.

По данным ТАСС, на борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, об этом сообщает МЧС. Самолет направлялся в Петербург из московского аэропорта Шереметьево. Росавиация уже начала расследование произошедшего, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Также лично контролирует процесс губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Собянин заявил о ликвидации беспилотника на северо-западе Москвы. Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной. Информацией об этом поделился мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

крушение самолета Россия тверская область


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Крушение самолета под Тверью: что известно
Минпромторг: к 2035 году в России будут выпускать до 1,6 млн легковушек
Для школьников перед началом учебного года проведут учения по отработке ЧС
Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед
Росприроднадзор потребовал от владельца «Серебряного кита» более 350 млн рублей
Жена умершего петербуржца через суд взыскала деньги на его похороны с его ...
На Плуковских высотах появился один из самых больших в России геоглиф
Специалисты отреставрировали пять скульптур Строгановского дворца