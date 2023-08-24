Саентологи-бизнесмены в Петербурге получили приговор и ушли из зала суда

Сроки наказания истекли. Подсудимые отделались крупными штрафами.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении пятерых подсудимых по делу членов отделения «Церкви саентологии». Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Духовный лидер саентологов был арестован в июне 2017 года. Его вместе с другими саентологами обвинили в организации экстремистского сообщества, разжигании межконфессиональной розни и незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, саентологи незаконно вели бизнес и заработали на этом более 276 млн рублей. Прокурор затребовал признания вины всех фигурантов. Для каждого запрашиваюли срок в колонии от трех до восьми лет. В общей сложности это 29,5 лет.

Кроме того, обвинительная сторона просит о конфискации в доход государства 3 600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами долларов США номиналом 100, найденных в помещениях церкви саентологов.

Духовного лидера признали виновным и дали 6,5 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях сроком на два года. Он освобожден по отбытию. Остальные подсудимые получили штрафы в размере 1,3 млн рублей, 1,2 млн рублей, 1 млн рублей и 600 тысяч рублей. Все освобождены от наказания за истечением сроков. Бумаги, схожие с денежными средствами, конфискованы в доход государства.

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