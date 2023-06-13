Здание кожвендиспансера в Петербурге пытаются занять старообрядцы

В Санкт-Петербурге решается вопрос по историческому зданию Волковской богадельни, которая расположена на набережной реки Волковки. Городские старообрядцы отправили обращение, в котором просят передать объект в их пользование.

В настоящее время в здании находится Городской кожно-венерологический диспансер. Им заинтересовались представители Невской старообрядческой поморской общины.

По мнению старообрядцев северной столицы России, богадельня является именно имуществом религиозного назначения. Этот аргумент выступает ведущим в требовании передать здание в их пользование, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что упомянутые здание набережной реки Волковки построили еще в конце XIX века. Деньги для возведения богадельни действительно предоставляла местная старообрядческая община. Несмотря на это, уже с начала 2000-х годов сюда переехал кожвендиспансер, так что сейчас здание используется для других целей.