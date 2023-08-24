В 2028 году завершится строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Для пассажиров время в пути составит 2 часа 15 минут. В проект вложат 1,7 трлн рублей.

Завершение строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой и ее запуск запланированы на 2028 год. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Как сообщает ТАСС, в Минтрансе ориентируются на 2028 год. Для пассажиров время пути составит 2 часа 15 минут. Средства на строительство магистрали будут взяты из Фонда национального благосостояния, речь идет о 468 млрд рублей. На данный момент строительство оценивается в 1,7 трлн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ между Петербургом и Москвой. По словам российского лидера, строительство ВСМ между двумя городами освободит действующую инфраструктуру для передвижения грузов, что в свою очередь важно для экономики страны.