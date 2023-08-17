Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ между Петербургом и Москвой

Президент России Владимир Путин заявил, что время для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой уже наступило.

По словам российского лидера, строительство ВСМ между двумя городами освободит действующую инфраструктуру для передвижения грузов, что в свою очередь важно для экономики страны. Он также отметил, что вопрос реализации инициативы давно обсуждается и сейчас самое подходящее время для ее реализации.

«Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится», — сказал Путин во время церемонии открытия движения по МЦД-3.

Так, вместо привычных четырех часов жители Москвы и Петербурга будут тратить на дорогу чуть больше двух часов.

Напомним, ранее Владимир Путин одобрил идею о передаче акций ОСК банку ВТБ.