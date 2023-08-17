Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ между Петербургом и Москвой

Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ между Петербургом и Москвой
Фото: Baltphoto

Президент России Владимир Путин заявил, что время для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой уже наступило.

По словам российского лидера, строительство ВСМ между двумя городами освободит действующую инфраструктуру для передвижения грузов, что в свою очередь важно для экономики страны. Он также отметил, что вопрос реализации инициативы давно обсуждается и сейчас самое подходящее время для ее реализации.

«Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится», — сказал Путин во время церемонии открытия движения по МЦД-3.

Так, вместо привычных четырех часов жители Москвы и Петербурга будут тратить на дорогу чуть больше двух часов.

Напомним, ранее Владимир Путин одобрил идею о передаче акций ОСК банку ВТБ.

ввладимир путин новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ между Петербургом и Москвой
Россия пытается ассимилировать мигрантов-нелегалов, которые не хотят ...
В Петербург привезли первую партию вакцины от гриппа для детей
Автомобилист врезался в Александро-Невскую часовню в Петербурге
СК возбудил уголовное дело против мужчины, избившего подростка в Котельниках
Самолеты российских авиакомпаний пересекли границы Финляндии и Эстонии ...
Жители Петербурга и Ленобласти приняли гром за взрывы и обратились в полицию
В Петербурге стартовало производство чая «Беседа»