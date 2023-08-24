Элитная авария: депутат Гурулев попал в ДТП с BMW и Mercedes с членом Счетной палаты Меркушиной

В центре Москвы на элитных иномарках столкнулись депутат Гурулев и член Счетной палаты Меркушина. Депутат уже вышел на связь у себя в телеграм-канале.

Член комитета Государственной Думы по обороне от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Он находился за рулем своего личного автомобиля марки Mercedes и в момент аварии выезжал с парковки, пишут в СМИ.

В своем телеграм-канале Гурулев обратился с сообщением, что он не пострадал и с ним все в порядке. Также по информации СМИ, депутат находился за рулем, когда при выезде с парковки со встречной полосы в него въехала BMW, за рулем которой находилась директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты Светлана Меркушина.

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