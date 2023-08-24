В России могут ввести уголовную ответственность за треш-стримы

В России могут ввести уголовную ответственность за треш-стримы
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Российские треш-стримеры могут начать привлекаться по уголовной статье. Законопроект об этом передан в Верховный Суд.

Законопроект, согласно которому ответственность за треш-стримы может стать уголовной, направлен на заключение в правительство и Верховный Суд. По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, пакет состоит из четырех законопроектов и направлен на устранение важной проблемы.

Как сообщает «Гражданин и закон Петербурга», в рамках инициативы, для стримеров, совершающих грубые нарушения, введены штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества и уголовная ответственность. Также такие аккаунты будут блокироваться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что треш-стримерам перекрывают кислород: как Госдума будет с ними бороться. Проект закона, направленного на усиление борьбы с треш-стримами будут дорабатывать.

законопроект Россия


 

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