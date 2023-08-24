Молодого электрика убило током в Новом Девяткино

Молодого электрика убило током в Новом Девяткино
Фото: Baltphoto /Михаил Киреев

Во Всеволожском районе из-за несчастного случая погиб электрик. Ему было всего 20 лет.

В Новом Девяткино Всеволожского района Ленинградской области электрик умер от удара током рядом с электроподстанцией. Погибшему было 20 лет.

По данным Мойки78, по информации следствия, молодой человек 23 августа работал на подстанции в деревне Новое Девяткино. Во время погрузки древесины в шредер он задел стволом провода, и его ударило током. Работник умер на месте происшествия. По факту инцидента сотрудники следственных органов Ленинградской области проводят проверку. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели нашли тела всех погибших участников экскурсии в московском коллекторе. Все восемь участников незаконной экскурсии в коллекторе реки Неглинки были найдены мертвыми. Поисковую операцию объявили завершенной.

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