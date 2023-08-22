Спасатели нашли тела всех погибших участников экскурсии в московском коллекторе

Все восемь участников незаконной экскурсии в коллекторе реки Неглинки были найдены мертвыми. Поисковую операцию объявили завершенной.

Сотрудники правоохранительных органов нашли все тела участников экскурсии в московском коллекторе. Об этом сообщили представители ГСУ СК в официальном Telegram-канале. На данный момент следователи приступили к процедуре опознания. Также после обнаружения всех трупов поисковая операция была завершена.

Напомним, вечером 20 августа восемь человек отправились на незаконную экскурсию в коллектор реки Неглинки, когда начался сильный ливень. В результате канал затопило водой. Среди участников также были жители Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно о задержании директора петербургской турфирмы, которая продала билеты погибшим. Другие причастные к трагедии на данный момент объявлены в розыск.