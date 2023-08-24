ДиКаприо подловили с подругой Джиджи Хадид: что из себя представляет новая спутница актера

Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти во время прогулки по калифорнийской Санта-Барбаре. Известно, что девушка дружит с американской коллегой Джиджи Хадид, роман с которой периодически приписывают актеру. Разбираемся, что из себя представляет Черетти и могут ли у нее быть отношения с голливудским холостяком.

Виттория Черетти родом из Ломбардии, города Брешиа. Карьеру модели она начала в 2012 году с участия в конкурсе Elite Model Look. Ее первым выходом на подиум стал показ весенне-летней коллекции Dolce&Gabbana в 2014 году. Тогда же бренд выбрал Черетти в качестве главной героини кампании осень-зима.

С тех пор модель успела поработать с десятками модных домов, сняться для обложек журнала Vogue в разных странах и познакомиться с главными звездами модельного бизнеса, среди которых Ирина Шейк и сестры Джиджи и Белла Хадид.

Прогулка Черетти с ДиКаприо породила множество слухов об их отношениях. Простая дружеская встреча или романтическое свидание – доподлинно неизвестно, однако есть один нюанс.

Актер известен тем, что встречается с девушками исключительно моложе 25 лет. Некоторые его поклонники считают, что он специально выбирает спутниц по возрасту и бросает их, когда им исполняется 25 лет. С прошлой девушкой, моделью Камилой Морроне, ДиКаприо расстался после ее 25-летия.

Виттории Черетти сейчас как раз 25 лет. Если предположить, что слухи про предпочтения актера являются правдой, можно усомниться в возможности их романа. Однако со временем станет понятно, была ли эта встреча одноразовой или звезды действительно стали парой.