Петербуржец убил престарелую мать из-за пенсии

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели 85-летней пенсионерки, которая могла стать жертвой собственного сына.

Вечером, 24 августа, в полицию Калининского района обратился 61-летний мужчина, который обнаружил труп своей 85-летней матери. На теле женщины были обнаружены множественные гематомы, свидетельствующие об избиении. Для выяснения обстоятельств в полицию был доставлен второй сын погибшей и его сожительница.

На данный момент следствие прорабатывает версию с убийством. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, потерпевшую могли избить за то, что она не хотела отдавать свою пенсию. Вопрос о возбуждении уголовного дела уже возбуждается.

Напомним, ранее суд освободил от наказания петербуржцы, выбрасывавшего свою мать из окна.