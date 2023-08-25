Суперлуние в конце августа вызвало беспокойство ученых

Представители Геологической службы США ( USGS) считают, что будущее Суперлуние может вызвать землетрясения и серьезные разрушения в Америке.

В ночь с 30 на 31 августа Луна станет полной и окажется очень близко к Земле. Этот момент ученые называют Суперлунием и природное явление вызывает у них обеспокоенность. Многие считают, что «гравитационный удар» может дестабилизировать недра земли, вызвав сильные землетрясения.

Аналогичное явление можно было наблюдать в начале августа, однако тогда Суперлуние не принесло ощутимых перемен, однако второй удар может повлиять на литосферные плиты. Ученые из Геологической службы США также не исключают, что в это время могут стать активными разломы Хэйуорд и Нью-Мадрид, пишет Kp.ru. Последний раз землетрясения здесь наблюдали в начале 19 века, однако тогда территория была не так густонаселена и серьезных последствий землетрясения не принесли.

Ранее ученые проанализировали ДНК «ледяного человека» Этци и выяснили, что он был лысым и темнокожим.