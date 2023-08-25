Эксперт Юденков спрогнозировал возврата курса доллара к отметке в 80 рублей до конца года

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков, считает, что доллар может вернуться к отметке в 80-90 рублей к декабрю 2023 года.

По его словам, Россия достигла значительных успехов в экспорте продовольствия, производстве комбайнов и оборудований для фабрик. Поэтому, считает эксперт, страна сможет отыграть потери цен на нафть и газ и поможет ей в этом экспорт продуктов в Китай.

Он не исключил, что при сохранении положительной динамики и отсутствия информационных шоков, валютные курсы могут стабилизироваться и доллар вернется к отметке в 80 — 90 рублей уже к декабрю 2023 года, или началу января 2024.

«Текущий курс — это действия спекулянтов», — цитирует Юденкова «Лента.ру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика стала одной из пяти крупнейших в мире по итогам 2022 года.