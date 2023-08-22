Российская экономика стала одной из пяти крупнейших в мире по итогам 2022 года

Президент России Владимир Путин сообщил об успехах экономики страны на мировом рынке.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер заявил, что экономика страны по итогам 2022 года вошла в топ-5 крупнейших в мире, обогнав даже Германию. Путин отметил, что добиться такого показателя Россия смогла, несмотря на мнение и пессимистичные прогнозы западных экспертов.

Президент также добавил, что на данный момент экономика переживает устойчивый рост. Так, по итогам второго квартала 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, Путин подчеркнул, что быстро растут отрасли, не связанные с добычей нефти и газа.

Стоит отметить, что еще в конце февраля Министерство финансов США было вынуждено признать устойчивость России к санкциям.