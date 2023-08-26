Последние выходные лета в Петербурге будут теплыми и солнечными

Последние выходные лета в Петербурге будут теплыми и солнечными
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает горожан на ближайшие дни.

Несмотря на дождливую пятницу, суббота в Северной столице порадует многих теплом и отсутствием облачности. По словам Колесова, в последние дни лета температура воздуха будет превышать норму и составит +21-23 градуса днем и +10-15 градусов ночью. Атмосферное давление приблизиться к норме и понижаться начнет только в воскресенье, хотя значительных перепадов не ожидается.

В Ленинградской области погода порадует чуть меньше, поскольку в выходные ночная температура опуститься и не будет превышать 8 градусов тепла. Воскресенье ожидается облачность и кратковременный дождь, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее Колесов подвел температурные итоги второй декады августа и назвал дату, когда ночь стала самой холодной за месяц.

Александр Колесов новости СПб погода


 

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