Россиянам рассказали о профессиях с самой большой пенсией по стране

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал профессии, в которых жители России могут получить самые большие пенсионные отчисления.

По словам эксперта, размер пенсии варьируется в зависимости от региона, поэтому высокие отчисления получают жители Крайнего севера и приравненных к нему территорий. Так, по словам Гиринского, средний размер накоплений составляет 24-25 тысяч рублей, однако больше всего получают военные, госслужащие и космонавты. Люди данных профессий могут претендовать на внушительные пенсии вне зависимости от места проживания.

Максимальные выплаты могут составлять до 85% от заработка, но если во время работы человек получал больше 110 тысяч рублей, надбавки за дополнительный стаж не выплачиваются. Таким образом, у данных категорий граждан размер пенсии может составлять от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, пишет «Прайм» со ссылкой на слова специалиста.

Ранее стало известно, кто из россиян может претендовать на повышение пенсии с 1 сентября.