Петербуржцам расскажут о станции «Луна-25» на бесплатном астрономическом фестивале

Жители и гости Санкт-Петербурга могут бесплатно посетить фестиваль «Небо зовет!», на котором эксперты расскажут о космической станции «Луна-25».

Одним из спикеров мероприятия станет инженер Никита Матасов, который основал проект «Мы верим в космос». На петербургском фестивале он расскажет всем желающим про автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая стала частью российской лунной программы, но потерпела крушение.

Кроме того, участники мероприятия узнают о планах госкорпорации Роскосмос на развертывание собственной орбитальной станции и перспективах других миссий в космосе. Начнется фестиваль 26 августа на Обводном канале рядом с Планетарием №1. Вход свободный для всех.

Ранее после крушения «Луны-25» глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал о планах корпорации на повторный запуск миссии в 2026 году.