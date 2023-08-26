В Петербург доставили больше 500 тысяч доз вакцин от гриппа

Перед началом сезона гриппа в Санкт-Петербург привезли 535 тысяч доз вакцины.

На фармацевтической базе в Северной столице пополнились запасы вакцины от гриппа. Ее доставили перед началом сезона роста заболеваемости. Так, по информации пресс-службы Комитета здравоохранения Петербурга, на данный момент в городе на Неве есть около 400 тысяч доз вакцины для взрослых и 135 тысяч ампул для детей.

Кроме того, на следующей неделе в Петербурге начнут работать мобильные прививочные пункты, где поставить прививку смогут все желающие. Вакцина также будет доставлена в местные поликлиники, уточнили в Комздраве.

Напомним, в середине августа в Петербург была доставлена первая партия вакцин от гриппа для детей. Всего в 2023 году власти города планируют привить более 3,2 миллиона петербуржцев. В первую очередь тех, кто находится в группе риска.