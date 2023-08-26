Брежнева и Меладзе через посредника продают подмосковный особняк на 700 квадратных метров

Известный композитор Константин Меладзе и украинская певица Вера Брежнева решили продать свой элитный особняк в коттеджном поселке на Рублевке. Стоимость недвижимости оценили в 350 миллионов рублей.

После новостей о том, что Меладзе лишился вида на жительство в России, распродал свой бизнес и не собирается уезжать из Италии, Telegram-канал Mash сообщил о попытке композитора продать их с Брежневой особняк. Дом находится в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк» в подмосковном районе Рублевка. При этом сами знаменитости не планируют возвращаться в Москву даже для подписания документов, поэтому все юридические операции будут проходить через посредника – маму Меладзе.

Общая площадь дома составляет 700 квадратных метра. Владеют знаменитости также 36 сотками земли. На территории располагается хамам, спортзал, камин, мебель ручной работы из Италии, четыре спальни, большая гостиная и многое другое. Стоит отметить, что особняк уже был выставлен на продажу в феврале 2023 года. Тогда его стоимость составляла 300 миллионов рублей, однако после того, как на объявление обратила внимание общественность, поднялась вола негатива, и дом был снят с продажи.

При этом новая стоимость бывшего пристанища звезд оказалась больше на 20% и составляет 350 миллионов рублей. На данный момент неизвестно, есть ли у особняка потенциальные покупатели и что случится с особняком, если недвижимость оскандалившихся знаменитостей никто не захочет покупать.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Константин Меладзе лишился ВНЖ в России, а также статуса индивидуального предпринимателя.