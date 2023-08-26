В Петербурге запустили паровозы, которые служили еще при Николае II

В Петербурге запустили паровозы, которые служили еще при Николае II
Фото: Baltphoto

Крупнейшая в Восточной Европе и странах СНГ железнодорожная выставка представила жителям и гостям Санкт-Петербурга ретропаровозы.

Мероприятие стартовало в Северной столице 26 августа и продлится до конца дня 27 числа. За эти дни петербуржцы и гости города увидят 13 локомотивов прошлого века, 10 из которых — паровозы. В рамках международного салона «PRO//Движение.Экспо» также были запущены машины, которые служили при императоре Николае II.

Одним из таких экспонатов стала паровая машина серии «мягкий знак». Следом за ним вышел паровоз Ов — «Овечка» 1905 года выпуска, а также ветеран Великой Отечественной войны серии Эу, сообщает пресс-служба РЖД.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой.

выставка новости СПб


 

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