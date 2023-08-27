В СК опознали тела погибших при крушении джета в Тверской области: имена совпали со списком Росавиации

В СК опознали тела погибших при крушении джета в Тверской области: имена совпали со списком Росавиации
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

В следственном комитете завершили экспертизу по установке личностей погибших при падении бизнес-джета в Тверской области. Среди них есть Пригожин.

Правоохранительные органы завершили мероприятия по установке личностей погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. Для этого прибегали к проведению молекулярно-генетических экспертиз. Личности установлены, имена полностью совпали со списком, заявленным в полетном листе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светланы Петренко, по результатам экспертизы, личности всех десяти погибших установлены. Среди них был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что что известно о крушении самолета в Тверской области. Росавиация опубликовала имена пассажиров, находившихся по спискам на борту разбившегося бизнес-джета Embraer в Тверской области.

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