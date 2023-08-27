Семенович взбудоражила поклонников неожиданным заявлением

Анна Семенович удивила фанатов внезапным заявлением. Оно касается ее личной жизни.

У артистки Анны Семенович давно проблемы с личной жизнью. Ей проблематично встретить достойного избранника, хотя она давно в активном поиске. Она неоднократно озвучивала, что хочет встретить такого человека, за которого она захотела бы выйти замуж и с которым решилась бы завести ребенка.

Как сообщают «7 дней» Семенович удивила поклонников, заявив, что скоро такой человек появится. При этом артистка понимает, что процесс может затянуться, и чтобы позже была возможность родить или обратиться к суррогатной матери, она заморозила свои яйцеклетки.

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