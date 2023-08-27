Семенович взбудоражила поклонников неожиданным заявлением

Семенович взбудоражила поклонников неожиданным заявлением
Фото: скриншот из клипа Анны Семенович "Хочешь"

Анна Семенович удивила фанатов внезапным заявлением. Оно касается ее личной жизни.

У артистки Анны Семенович давно проблемы с личной жизнью. Ей проблематично встретить достойного избранника, хотя она давно в активном поиске. Она неоднократно озвучивала, что хочет встретить такого человека, за которого она захотела бы выйти замуж и с которым решилась бы завести ребенка.

Как сообщают «7 дней» Семенович удивила поклонников, заявив, что скоро такой человек появится. При этом артистка понимает, что процесс может затянуться, и чтобы позже была возможность родить или обратиться к суррогатной матери, она заморозила свои яйцеклетки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Нюша высказалась о находящейся под следствием блогере Блиновской. Обвиненная в неуплате налогов на 918 млн рублей блогер Елена Блиновская, которую также могут обвинить в мошенничестве, остается под домашним арестом.

знаменитости Россия шоу бизнес


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Семенович взбудоражила поклонников неожиданным заявлением
В Новогорелово курьер случайно попал в погоню со стрельбой
Путин поздравил россиян с Днем шахтера
В СК опознали тела погибших при крушении джета в Тверской области: имена ...
В лесу в Лужском районе нашли череп
Петербургским первоклассникам бесплатно покажут кино
Петербург оказался впереди столицы по срокам окупаемости недвижимости
В Адмиралтейском районе пытались поджечь военкомат