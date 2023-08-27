Россия отправила в Индию первую с 2019 года партию урана

Россия впервые с 2019 года направила в Индию партию урана. Ресурс используют в атомной промышленности.

Индия купила у России первую с 2019 года партию урана. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности РФ. Объем поставок составил 118 тонн и оценивается в 13,5 млн долларов. Также известно, для какой цели восточное государство приобрело энергоресурс.

Как сообщают РИА новости, уран понадобился Индии для атомной энергетики. Последняя российская поставка металла в Индию была осуществлена в 2019 году. При участии российской госкорпорации «Росатом» возводятся новые блоки АЭС «Куданкулам» на юге Индии. Страны продолжают торговое сотрудничество.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первый этап возведения новых блоков Ленинградской АЭС одобрил Росатом. Блоки семь и восемь будут возведены концерном «Росэнергоатом».