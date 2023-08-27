На севере Петербурга изменится движение двух трамваев

Два трамвайных маршрута будут изменены на севере Петербурга. Корректировки оказались временными.

Маршруты двух трамваев в Калининском и Выборгском районах Петербурга будет скорректировано в связи с проведением дорожных работ. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Так, в период с 28 по 31 августа с 10:00 до 16:00 из-за дорожных работ у трамвайных путей на проспекте Культуры иначе будут ходить трамваи №№ 20 и 61. Трамваи № 20 будут следовать по проспекту Просвещения и проспекту Энгельса. Маршрут № 61 перестроят по проспектам Просвещения и Энгельса, а также Луначарского. Горожанам стоит учитывать корректировки при проезде на наземном общественном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ремонт трамвайных путей на Лиговском проспекте внесет корректировку в движение транспорта.