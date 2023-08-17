Ремонт трамвайных путей на Лиговском проспекте внесет корректировку в движение транспорта

Движение трамваев на Лиговском проспекте перекроют с 19 августа по 1 октября из-за начавшихся ремонтных работ.

Ограничение вступит в силу с пяти часов утра 19 августа и продлится до часа ночи 1 октября. В пресс-службе «Гoрэлектрoтранса» также отметили, что движение будет перекрыто по Лиговскому просекту от Обводного канала до Расстанной улицы. Причинами нововведений станет ремонт трамвайных путей, уточнили в ведомстве.

Так, движение маршрута №16 будет полностью остановлено, а трамваи под номерами 25, 41 и 29 временно изменят курс. Обновленные маршруты можно увидеть на официальном сайте «Гoрэлектрoтранса».

Напомним, ранее стадо известно об ограничениях на передвижение по улицам Петергофа. Проезды закрыты с середины августа из-за дорожных работ, окончание которых запланировано на 23 сентября и 15 октября.