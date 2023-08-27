В Сампсониевском саду провели Большой семейный фестиваль

Для жителей Выборгского района Петербурга провели Большой семейный фестиваль. Об этом сообщили в Смольном.

В последнюю субботу лета в Сампсониевском саду провели Большой семейный фестиваль для жителей Выборгского района Петербурга. В рамках мероприятия разместили более 20 площадок, для посетителей подготовили мастер-классы, лекции, викторины, а также музыкальные номера от юных воспитанников районных творческих студий. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Семейный фестиваль проходил в разных районах города. На площадке робототехники дети собирали «марсоходы», пока их родителям рассказывали про бесплатные секции. Также горожане могли пообщаться с экспертами по разным вопросам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе провели семейный фестиваль.