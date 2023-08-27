Петербуржцам рассказали, как выбрать мясной полуфабрикат

Петербуржцам рассказали, как выбрать мясной полуфабрикат
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Жителям Петербурга рассказали, на что обратить внимание при покупке мясных полуфабрикатов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Многие отдают предпочтение мясным полуфабрикатам и покупают их на обеденный стол. Жителям Петербурга рассказали, как правильно выбрать такие продукты. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Мясные полуфабрикаты и сырое мясо – продукты, имеющие строгие сроки годности и особый режим хранения. Мясо не должно иметь коричнево-серых или зеленых оттенков, а также белого налета. Вкрапления жира не должны крошиться, они имеют ровный или кремовый оттенок. При покупке продукта в заводской упаковке нужно обратить внимание на срок годности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка. Лучше сочетать растительный и животный белок. Тогда рацион будет сбалансированным.

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