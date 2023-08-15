В Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка

Лучше сочетать растительный и животный белок. Тогда рацион будет сбалансированным.

Белок очень важен для поддержания жизни. Он принимает участие в построении, восстановлении и поддержании структуры тела. Некоторые продукты обладают высоким его содержанием. О том, где брать белок, петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

Тело не хранит белок, как и другие макроэлементы, поэтому он должен поступать в организм с пищей. Специалисты советуют сочетать растительные и животные белки для поддержания здорового рациона. В растительных продуктах больше всего белка в цельных злаках; чечевице; орехах; фасоли; бобовых; авокадо; сое; семенах конопли; рисе; горохе. В продуктах животного происхождения белка много в рыбе; яйцах; молочных продуктах; красном мясе; мясе птицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рассказал Петербуржцам о пользе инжира.