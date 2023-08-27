В Петербурге побит мировой рекорд по приготовлению башкирской лепешки

Самую большую в мире лепешку кыстыбый сделали в Петербурге. Ее диаметр составил 2,5 метра.

Мировой рекорд по приготовлению башкирской лепешки кыстыбый побили на Дворцовой площади в Петербурге в рамках Дней Башкортостана. На приготовление ушло около двух часов, но за это время удалось сделать лепешку диаметром 2,5 метра, сообщает ТАСС.

Кыстыбый – это традиционная выпечка башкирской кухни. Лепешка состоит из пресного теста, пшеничной каши на молоке и масляно-башкирского продукта. По словам шеф-повара Виктора Вершинина, прошлый мировой рекорд составил 2,1 метра. Рекорд будет народным, так как на приготовлении не было специальной службы, фиксирующей рекорды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел модный показ по случаю празднования Дней Башкортостана. Подиум был установлен недалеко от Спаса-на-Крови.