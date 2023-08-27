В Петербурге прошел модный показ по случаю празднования Дней Башкортостана

В Петербурге продолжают отмечать Дни Башкортостана. По этому случаю в городе состоялся модный показ башкирских дизайнеров.

Вечер одного из Дней Башкортостана в Петербурге завершился модным показом с этническим колоритом. Подиум был установлен недалеко от Спаса-на-Крови. Модели продемонстрировали одежду башкирских дизайнеров. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Основной темой вечера стали культурные традиции Петербурга и Башкирии. Оказалось, что новаторские подходы к моде схожи в обоих регионах. Северная столица и Башкортостан продолжают искать точки соприкосновения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев угощали башкирской кухней под песни Николая Баскова. В Петербурге проходят Дни Башкортостана: по этому случаю местные жители могут попробовать кухню региона. Кроме того, была подготовлена обширная праздничная программа.