Лавров: Россия не планирует «уничтожить» доллар

Глава российского МИД Лавров высказал, что у России нет цели «угробить» американский доллар. По его мнению, Штаты делают это самостоятельно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет цели «угробить» американский доллар, это делает сам Белый дом, перестав обеспечивать его роль в мире. Глава российского МИД отметил, что Россия выстраивает свою линию не против США и не против Запада. С заявлением Лавров выступил перед студентами МГИМО.

Министр иностранных дел во время выступления подчеркнул, что США перестали обеспечивать роль доллара, которая была приемлема во всем мире. В этом основная проблема западного государства, считает Лавров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин утвердил Лаврова в качестве главы делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН. Помимо министра иностранных дел в состав также вошел постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и другие представители власти.