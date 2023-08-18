Путин утвердил Лаврова в качестве главы делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН

Путин утвердил Лаврова в качестве главы делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН
Фото: Baltphoto

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит состав делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Распоряжение президента России Владимира Путина с утвержденным составом делегации РФ во главе с Лавровым появилось на официальном сайте правовой информации. Помимо министра иностранных дел в состав также вошел постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и другие представители власти.

Стоит отметить, что еще в конце июля появилось сообщение, что сам президент России не будет принимать участие в Генеральной ассамблее ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке. Последний раз российский лидер был главой делегации в 2015 году, а в 2020 году он выступал на Генассамблее в режиме онлайн.

Напомним, ранее стало известно, что Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в конце августа или начале сентября.

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