Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа-начале сентября

Причиной беседы может стать зерновая сделка. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Президенты России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в конце августа-начале сентября. Об этом сообщают турецкие СМИ. Эрдоган ожидает, что российский лидер нанесет визит в Турцию.

Отмечается, что не исключена и поездка турецкого президента в Россию. Телеканал не назвал более точной даты встречи президентов, уточнив, что в Анкаре их ожидают «в конце августа — начале сентября». Главной темой может стать возобновление зерновой сделки, из которой Россия вышла 18 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в АТОР ждут подорожания отдыха в Турции из-за падения лиры. Об этом заявил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян в беседе с журналистами. Тенденция на падение лиры наблюдается уже несколько лет.