Камеры фиксации будут ловить лихачей в нескольких районах Петербурга

Камеры фиксации будут ловить лихачей в нескольких районах Петербурга
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

В Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима с помощью камер. Об этом заявили в Смольном.

В Петербурге с 1 сентября начали работать новые камеры видеофиксации скорости на дорогах. Известно, что лихачей будут ловить передвижными комплексами до 10 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, камеры установят в Пушкинском, Приморском, Кронштадтском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Петродворцовом и Центральном районах города на Неве. Подробнее ознакомиться с адресами, по которым будут установлены комплексы, можно на сайте городского мониторингового центра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 1 сентября изменили некоторые остановки общественного транспорта.

автомобили дороги новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Камеры фиксации будут ловить лихачей в нескольких районах Петербурга
В петербургском лицее открыли первый в стране профильный класс Роспотребнадзора
Восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе
Жители Василеостровского района могут оформить парковочное разрешение с 1 ...
Петербурженка откусила часть уха своему возлюбленному во время секса
Киркоров проводил сына в новую школу вместе с Малаховым
В Петербурге с 1 сентября изменили некоторые остановки общественного транспорта
В Петербурге кинотеатр оштрафовали за показ «Стражей галактики» без прав