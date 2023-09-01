Камеры фиксации будут ловить лихачей в нескольких районах Петербурга

В Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима с помощью камер. Об этом заявили в Смольном.

В Петербурге с 1 сентября начали работать новые камеры видеофиксации скорости на дорогах. Известно, что лихачей будут ловить передвижными комплексами до 10 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, камеры установят в Пушкинском, Приморском, Кронштадтском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Петродворцовом и Центральном районах города на Неве. Подробнее ознакомиться с адресами, по которым будут установлены комплексы, можно на сайте городского мониторингового центра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 1 сентября изменили некоторые остановки общественного транспорта.