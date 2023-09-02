Атомный ледокол «Урал» пройдет плановый ремонт в Петербурге

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о прибытии в Санкт-Петербург атомного ледокола «Крал» для ремонта.

Судно прибыло в Кронштадтский морской завод и находится в сухом доке имени Велещинского. По информации пресс-службы ОСК, в течении двух месяцев на атомном ледоколе «Урал» будет произведен плановый ремонт, а также проведен плановый осмотр основных частей и проведены необходимые работы. Также планируется восстановление маркировки.

Напомним, атомный ледокол «Урал» был построен на Балтийском заводе в 2020 году. Судно может преодолевать ледовые преграды толщиной до 3-х метров и через несколько лет может стать основой гражданского ледокольного флота. На данный момент в Петербурге производятся еще два похожих судна.

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