Атомный ледокол «Урал» пройдет плановый ремонт в Петербурге

Атомный ледокол «Урал» пройдет плановый ремонт в Петербурге
Фото: пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о прибытии в Санкт-Петербург атомного ледокола «Крал» для ремонта.

Судно прибыло в Кронштадтский морской завод и находится в сухом доке имени Велещинского. По информации пресс-службы ОСК, в течении двух месяцев на атомном ледоколе «Урал» будет произведен плановый ремонт, а также проведен плановый осмотр основных частей и проведены необходимые работы. Также планируется восстановление маркировки.

Напомним, атомный ледокол «Урал» был построен на Балтийском заводе в 2020 году. Судно может преодолевать ледовые преграды толщиной до 3-х метров и через несколько лет может стать основой гражданского ледокольного флота. На данный момент в Петербурге производятся еще два похожих судна.

Ранее стало известно о ночном столкновении небольшого катера с крейсером «Аврора».

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